„Kaitsmine tähendab ka üldisemalt hoolimist, hoolitsemist, armastust. Ja nii on just laste kaitse andnud meile ehk ühe olulisima asja, mis meist inimesed teeb,“ lausus president Kersti Kaljulaid tunnustusauhindade üleandmisel.

Kahki kultuurne perekond on proua tegemisi kogu aeg toetanud. „Mu abikaasa on tegelenud rahvatantsuga, praegugi juhendab mu tütar rahvatantsuansamblit ja poeg laulab laulukooris. Oleme üks loominguline kollektiiv,“ sõnab Kahk rõõmsameelselt.

Aime-Laine Kahki sõnul on tema juhitud näiteringides olnud palju huvilisi ja kõik lapsed, eriti just algklasside omad, on alati näidendites kaasa teinud. Põhikoolis on aga grupid jäänud väiksemaks, sest tänapäeva noortel on teised huvid. „Lastel on huvid muutunud, eelkõige huvitutakse spordist ja muusikast,“ sõnab Kahk.

Tänu Kahkile on paljud noored saanud üle esinemis- ja lavahirmust. „Kui ise ees särada, siis lapsed hakkavad sinuga kaasa tulema. Mul on olnud grupis ükskõikseid ja vaikseid lapsi, kuid hiljem nad laval muutuvad. Isegi õpetajad on imestanud, kuidas ma laval nad niimoodi mängima olen pannud,“ lisab ta.

Suuri raskusi ei ole Kahkil näiteringe juhendades ette tulnud. „Vahel ikka juhtus äpardusi rekvisiitide või dekoratsioonidega. Eks ikka on tulnud ette miinusmärkidega kohti, aga ma pole iial ühtegi asja pooleli jätnud, alati viin kõik lõpule. Ma olen ka oma lastele öelnud, et kui on eesmärk, siis tuleb see alati täide viia,“ kinnitab Kahk.

Lapsed kööki ja õue

"Muutuste looja" ning Laste- ja noortežürii auhinna saanud Mari Laas töötab kokana Kohila lasteaias Sipsik. "Ma teen süüa, sest tahan, et lapsed saaksid täisväärtuslikku sööki. Eelistan teha lastele neid toite, mis ei ole nende lemmikud, eriti smuutisid ja salateid. Vahel pakun ka täiesti uusi asju," räägib Laas, kes ei tee üksnes süüa, vaid ka suhtleb lastega ja jälgib nende söömisharjumusi.

Lapsed saavad Mari juhendamisel ka ise köögis süüa teha. Mari juhib ka lasteaia tervisemeeskonda. Tema eestvedamisel toimuvad õuepäevad, mil lapsed söövad ja mängivad õues ning teevad seal isegi lõunauinaku, pugedes magamiskottidesse. "Õuepäev kulutab rohkem energiat ja paneb lapsed paremini sööma ning erinevaid asju looma," rõõmustab ta.

Laste suured teod