„Lapse suur tegu“ auhinna pälvisid k uus last ühendusest RePla: Sascia Assak, Nilgün Bahsi, Kristina Pazekova, Johanna Heinsoo, Getterli Aavik ja Kerttu Filippov. Ühendus RePla on oma südameasjaks võtnud jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise propageerimise. Noored on loonud lastele spetsiaalse mängulise ja interaktiivse programmi taaskasutuse õppimiseks. Programm annab vastused levinumatele küsimustele, tutvustab taaskasutuse võimalusi ja annab ülevaate probleemidest, mida jäätmete sorteerimata jätmine võib põhjustada. Ühendus RePla on seni korraldanud 11 töötuba, millest on osa võtnud ligi 250 last üle Eesti. Tüdrukute hoog ei ole aga raugenud, vastupidi, nad plaanivad oma tegevust veelgi laiendada. Mõistagi teevad nad seda kõike oma põhitöö − õppimise − kõrvalt.

„Muutuste looja“ auhinna ning laste- ja noortežürii tunnustuse pälvis Mari Laas, kes töötab alates 2007. aastast kokana Kohila lasteaias Sipsik. Kolleegide sõnul ei tee Mari lasteaias üksnes süüa, vaid ka suhtleb lastega – ta käib nendega rühmas mängimas ja jälgib nende söömisharjumusi. Köögi uksed on lastele alati avatud, lapsed saavad seal Mari juhendamisel ka ise süüa teha. Mari juhib ka lasteaia tervisemeeskonda. Tema eestvedamisel toimuvad lasteaias õuepäevad, mil lapsed söövad ja mängivad õues ning teevad õues isegi lõunauinaku. Mari hoolitseb selle eest, et lapsed piisavalt palju liiguksid ja õues käiksid. Ta on oma järjepideva tööga mõjutanud ka paljusid teisi lasteaedu ja peresid üle Eesti, jagades ideid ja kogemusi, kuidas õpetada lapsi mitmekülgselt toituma ja liikumisest rõõmu tundma.

Elutööpreemia pälvis Aime-Laine Kahk, kes alustas tööd õpetaja ja laste näiteringi juhendajana 1954. aastal Udernas. Ta oli siis kõigest 18-aastane. Õpetajaameti jättis ta 2000. aastal, pärast 46 aastat tööd algklassiõpetajana, kuid teatritegijana tegutseb ta praegugi. Aime õpilased on tema kohta öelnud: „Aime on Pedagoog suure algustähega, kes märkab, oskab ja tahab noortega tegeleda ning neid ennast avastama panna.“ Õpetajana on Aime mõjutanud mitme põlvkonna maailmapilti, andes noortele peale teatriarmastuse edasi ka kõlbelisi ja esteetilisi tõekspidamisi. Tööst noortega on Aime kirjutanud artikleid, samuti on ta pidanud teatritöö kroonikat. Ta on öelnud Tove Janssoni sõnadega: „Teater on mulle tähtsaim koht maailmas, sest selle kaudu näidatakse rahvale, kuidas elada, kuidas saavutada seda, mille järele nad igatsevad.“

Eripreemia pälvis Jelena Karpova, kes on meditsiiniõde Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses. Selles käitumisprobleemidega noortele mõeldud koolis on ta töötanud 25 aastat. Jelena on oma töös kohusetundlik – ta kontrollib õpilaste tervist, nõustab õpilasi ja koolitöötajaid ning vajaduse korral annab rohtu ja saadab arsti juurde. Kasvatustöö kooliõe tööülesannete hulka ei kuulu, kuid tihti on just Jelena see, kes oma soojuse, empaatia ja mõistmisega suudab ka kõige keerulisemates olukordades lastega kontakti luua. Ta mõistab neid keerulise elusaatusega noori ning on oma rõõmsameelsuse ja tasakaalukusega võitnud nende usalduse. Viiendat korda toimunud tänuüritusel „Lastega ja lastele“ andsid laureaatidele tunnustusauhinnad üle president Kersti Kaljulaid, õiguskantsler Ülle Madise ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Auhinnaga „Lapse suur tegu“ tunnustatakse lapsi ja kuni 18-aastaseid noori, kes on oma tegutsemise või teiste inimeste kaasamisega parandanud laste heaolu või panustanud kogukonna arengusse.

„Muutuste looja“ auhinnaga tunnustatakse üksikisikuid, peresid ja organisatsioone, kes on lapsi ja lastega peresid puudutava tegevusega positiivselt mõjutanud avalikku arvamust või algatanud positiivseid muutusi laste, noorte ja perede elus.

Elutööpreemia antakse inimestele ja organisatsioonidele, kes on seisnud laste heaolu ning perekonna ja vanemahariduse väärtustamise eest.

Laste- ja noortežürii auhinna laureaadi valis välja lastest ja noortest koosnev komisjon. Auhinna saab kandidaat, kelle tegevus on laste ja noorte arvates olnud silmapaistvaim.

Eriauhinnaga tunnustatakse lapsi ja lastega peresid puudutavat tegevust või algatusi, mille sisu väärib žürii arvates eraldi esiletõstmist.