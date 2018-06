1990ndail toimus põgus taasühinemine: Hopkins korraldas näitleja ametist unistavale tütrele kõrvalosad oma filmides "Varjudemaa" ja "Päeva riismed". Seejärel kadus kontakt jäädavalt.

Nüüdsel ajal tegutseb Abigail laulja ja laululoojana, kuid isa pole ta näinud mitukümmend aastat. Lapsi tal ei ole. Perekonnanimeks on Abigail võtnud Harrison.

"Inimesed lähevad lahku. Perekonnad lagunevad, ja eks siis tuleb edasi sammuda," seletas Hopkins Radio Timesile. "See on inimeste endi valik."

Filmikuulsuse avalduse peale puhkes skandaal, kuid Hopkins väidab uues intervjuus, et tema sõnad ei olnud külmad. "Tütre valik on selline. Teate, ma tõesti tegin, mis suutsin, aga teate küll, kui inimene ei taha minu elu osa olla, siis jäägu nii. Mine tee, mida aga tahad. Mul pole mingeid mälestusi ega ... Päris kindlasti ma ei ... Ma soovin talle kõike head ja nii edasi, aga ma ei taha oma tütrest rääkida. See kõik on läbi," nentis ta The Timesile.