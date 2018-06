Järgmisel reedel, 8. juunil annab Tommy Cash oma ainsa suvise Eesti kontserdi Pirita kloostris. "Ma ei ole seal kunagi käinud, aga olen alati mõelnud, et see on äge koht," sõnab ta. Räppar esineb suvel muu hulgas ka Venemaalja Saksamaa festivalidel.

Hiljuti sattus Tommy pilt ühe kantrimuusika festivali kontserdi illustratiivseks pildiks. "Arvan, et nad on täiega äge pere ja tunnevad, et ma olen kaudselt kantrimuusikast inspireeritud. Nad ei ole minuga ühendust võtnud. Kuigi meid on juba närvi ajanud, et pildid lähevad segamini ja minu pilt on kuue hobusega kantrimuusika all," räägib räppar.

Täna oli Tatari Uuskasutuskeskuses võimalik osta Tommy Cashi esinemisriideid, mille tulu annetatakse heategevuseks. "Kõik mahamüüdud riiete tulu läheb Eesti loomakaitse liidule. Proovin kõigile sisse ka autogrammi panna nii, et ma riiet ei rikuks," sõnab Tommy.