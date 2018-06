Seksikate armastusromaanide autor Jilly Cooper avaldas hiljutisel kirjandusfestivalil arvamust, et tänapäeva mehed nutavad liiga palju. Ühtlasi avaldas kirjanik poleemilised vaated geisuhete kohta.

Cooper, kelle loomingust on eesti keeles ilmunud "Rivaalid", "Appassionata" ja "Rivaalid", kurtis Hay kirjandusfestivalil, et tänapäeva mehed nutavad liiga palju. "Kogu aeg nad nutavad. Ja neil on habe."

Kirjanik rääkis, et tema armas geisõber oli matnud oma partneri, vahendab The Guardian. "Ta hakkas hiljuti internetis käima ja ütles, et see on midagi ennekuulmatut: kõik abielumehed tahavad nüüd geisuhteid. Mis te arvate, kas mehed kardavad nüüd naisi nii väga, et ohutum on omaenda sookaaslasega kaasa minna?" arutles Cooper.

Päev varem oli maailmakuulus feminist Germaine Greer põhjustanud skandaali, väites Hay festivalil, et vägistamise karistusi tuleks leevendada ja et seda ei tuleks võtta vägivaldse kuriteona. "Pigem on tegu laiskuse, hoolimatuse ja tundetusega," väitis ta.

Kui Cooperilt Greeri kohta arvamust päriti, ütles too, et Greer on kohutavalt tark. "Ta on geniaalne, aga kas aplausinarkomaani kohta on oma sõna? On see väga solvav? Ma ei taha solvata, aga mulle tundub, et ta ütleb alati midagi skandaalset, et kõik sellest rääkima hakkaksid."