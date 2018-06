Praeguseks on valminud garantiikorras 3300 ID-kaarti, mis on toimetatud teenindustesse. Inimestel, kes ei ole veel kaarti kätte saanud, on võimalik võtta alternatiivina kasutusele mobiil-ID või digi-ID.

PPA dokumendiekspert Kaija Kirch soovitab aktiivsetel e-teenuste kasutajatel, kes pole veel uut kaarti kätte saanud või ei ole jõudnud PPAle teada andnud enda soovist saada garantiikorras ID-kaart, võtta kasutusele mobiil-ID. „Garantiikorras saa ID-kaarti vahetada ka hiljem, mil ID-kaardi sertifikaadid on kehtetuks tunnistatud. Uue kaardi saamiseni peab aga arvestama, et ID-kaardiga ei saa kasutada e-teenuseid ega digiallkirjastada dokumente. Selleks ajaks saab alternatiivse lahendusena kasutada mobiil-ID-d, mis tuleb tänasest aktiveerida teeninduses kohapeal,“ sõnas Kirch.

Kirch lisab, et kui inimesel on vaja kiiresti e-teenuseid kasutada, siis on võimalik teeninduses taotleda digi-ID-d. „Digi-ID eest tuleb tasuda riigilõiv ja selle saab kätte samal päeval,“ sõnas Kirch.