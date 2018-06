Tänavustel Eesti meelelahutusauhindadel taas parima meessaatejuhi tiitliga pärjatud Roald Johannson teeb kokkuvõtte televaatajaid enim puudutanud "Roaldi nädala" reportaažidest.

Selle kevade "Roaldi nädala" saated võib ilmselt kokku võtta sõnapaariga "elamise kunst". Kolme kuu jooksul on auhinnatud ajakirjanik Roald Johannson vahendanud meid ümbritsevaid inimesi ja nähtuseid hinnanguid andmata.

Nii mõnigi "Roaldi nädala" saade rääkis sel hooajal õnne ja tasakaalu leidmisest siin elus. "Õnnel ja elamise kunstil on mõistagi sada nägu. Ja mõni neist päris naljakas ja tuleb tunnistada, et saatejuhina on mul alati olnud suur rõõm tuua teieni ka selliseid lugusid," meenutab Roald Johannson ka selle kevade lõbusamaid seiku.