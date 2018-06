Omaaegne "Sõprade" täht Matt LeBlanc paneb BBC autosaate "Top Gear" juhi ameti maha.

BBC teatas, et Ameerika näitleja lahkub järgmise hooaja järel, keskendumaks pereelule ja sõpradele.

""Top Gear" on olnud väga lõbus kogemus," ütleb LeBlanc oma avalduses, seletades, et ajamahukad võtted ja sagedane reisimine on teda pere ja sõprade juurest rohkem ära viinud, kui see talle meeldiks.