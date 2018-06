Eesti tuntuim elustiilifestival Surfilaager tähistab juulis sportlikult ja pidulikult juba 20. sünnipäeva. Valgeranna Puhkekeskuses astuvad teiste seas üles legendaarne Röövel Ööbik, Sibyl Vane, Púr Múdd, Gram of Fun, Metsakutsu ja paljud teised.

Kõige pikema ajalooga surfiüritus toob südasuvel Valgeranna Puhkekeskusesse taas kokku uued ja vanad surfisõbrad, et neli päeva heas seltskonnas puhata ning vääriliselt ettevõtmise juubelit tähistada. Selleaastane programm sisaldab tavapäraselt surfikoolitusi lohe, purjelaua ja aerusurfis, sportlikke tegevusi vabas õhus kogu perele ning palju head muusikat.

Selleaastane programm on korraldajate sõnul läbilõige 20 aasta parimatest paladest nii programmi kui muusika osas. “Esimene päev on meil selline kunsti ja isetegemise fookusega, kus mängivad suvised reggaerütmid,” räägib peakorraldaja Helen Unt. “Festivali esinejate valikul on lähtutud meie külastajate eelistustest ja kontserdid toimuvad kõik rannalaval. Päeval on rannas DJ-d eesotsas surfarist DJ Karinsmaticuga, õhtul astuvad üles sellised nimed nagu Sibyl Vane, Púr Múdd, Metsakutsu ja Gram of Fun. Eriti ootame ise Röövel Ööbiku etteastet, keda tihti lavalaudadel ei näe.” Õhtused peod tõmbab käima Bashment FM, GüüTTeÖÖ ja Raul Saaremets.