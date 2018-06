Laupäeval, 2. juunil avab Kohilas, Tohisoo mõisapargis festivalihooaja muusikafestival Kaparock. Lavale on astumas nii tuntud kodumaised artistid kui ka külalised Lätist. Festivali päeva juhib laulja Indrek Ventmann.

Järjekorras 18. korda toimuv Kaparock toob tänavu lavale Ultima Thule, Miljardid, Mick Pedaja, Metsakutsu, Indrek Ventmanni ning mitmed teised tuntud kodumaised tegijad – The Queen of Spades, konkursi Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild, ansambel The Boondocks jt. Väliskülalisena esineb Kaparockil tuntud Läti rokkbänd Laime Pilniga.

Alates 2000. aastast korraldatud Kaparocki publik on aasta-aastalt kasvanud ning korraldajate sõnul on tänavu oodata seni suurimat külastajate arvu. “Publikuhuvi tänavuse festivali vastu on olnud suur. Usume, et selle põhjuseks on heal tasemel esinejaterivi, aga ka juuni alguse kohta tavapäratult soe suveilm. Lisaks panustame tänavu mitmekesisele toitlustajate valikule ning lapsevanemate rõõmuks ka põnevale lastealale. Soovime pakkuda külastajatele võimalikult mõnusat festivalielamust,” sõnab korraldaja Martin-Erich Torjus.

Tallinnast vaid 30 km kaugusele Kohilasse on oodata muusikasõpru üle kogu Eesti. Lisaks isiklikule transpordivõimalusele pääseb Kohilasse nii bussi kui rongiga. Samuti on Tallinnast saabujatele loodud võimalus sõita kohapeale ja hiljem tagasi festivali eribussidega. Rohkem infot väljumiste kohta leiab festivali kodulehelt ja Facebookist.

Festivali piletid on müügil Piletilevis ja kohapeal.