Juba teisipäeval, 5. juunil annab Pirita Kloostris kontserdi hetke üks maailma kuumemaid metal-bände Stone Sour koos karismaatilise liidri Corey Tayloriga. Kontserdi ametlikuks külalisesinejaks on Nothing More.

Stone Sour on plahvatuslik segu Corey Taylori karismast, meeldejäävate meloodiatega pikitud lugudest ning väga kaasahaaravatest kitarririffidest. Stone Sour on oma lavalise energiaga sütitanud järjest rohkem fänne üle maailma ning sellest annavad tunnistust tuur tuuri järel suurenevad saalid ja väljamüüdud kontsertide arv.

Kontserdi ajakava: