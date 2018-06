Vilsandi Energiamaja hinnad on ligi kümme korda kõrgemad, kui sealsetes teistes turismiettevõtetes ja annavad ka pealinna kohtadele silmad ette. Kohalike sõnul pole seal eriti turiste käinud ja kõrged hinnad ongi kehtestatud selleks, et neid ka ei tuleks, kirjutab Maaleht.

Booking.com kaudu broneerides algab ööbimise hind kahele kaheks ööks 1200 eurost, hinna sees on tasuta WiFi. Lemmikloomad tuleb aga koju jätta, nemad ei ole energiamajas lubatud. Ka on lehel kirjas, et lapsi energiamajas majutada ei ole võimalik. Kohapeal saab maksta ainult sularahas ja saabumisel tuleb ootamatute kulude katteks tasuda 500 EUR tagatist, mis on täielikult tagastatav väljaregistreerimisel pärast majutusruumide ülevaatamist.

Energiamaja kodulehel olevast hinnakirjast selgub, et sauna ja puhkeruumi rent maksab 2 tundi 240 eurot, iga lisanduv tund 40 eurot ning päev kokku maksab 720 eurot. ; kaseviha saab 10 euro eest, sama palju maksab ka saunalina rent.