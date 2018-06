„Litside“ seriaali materjal puudutas mind. Iga kord, kui ma lõpetasin pika võttepäeva, mõtlesin sellele, kui heal ajal me tegelikult elame,“ lausub Merle Palmiste, kes pälvis aasta parima seriaalinäitlejanna kuldmuna proua Kuke rolli eest Mart Sanderi ajaloolises draamasarjas „Litsid“. „Et ei ole selliseid suuri poliitilisi ja sõjalisi probleeme, nagu meil tol ajal oli.“

Näitlejanna tunneb, et 1939.-1940. aastatest rääkivas seriaalis töötamine kutsub korrale ega lase minna liialt kaasa heaoluühiskonna pisikeste probleemidega. "Kas kraanivesi on kahjulik või mitte? Kui palju kohvi võib juua ja on ta kahjulik? Tegelikult on meil Eestis praegu kõik hästi - meil on oma riik, me saame reisida. Muidugi võiks kõik parem olla, aga on väga palju asju, mille üle rõõmu tunda.

"Merle tõdeb, et näitlejatöö võtab, kuid ka annab energiat. "Kui saalid on täis ja sa saad positiivset vastukaja, siis see annab väga palju energiat. Aga kui soovin ennast laadida, siis aitab ainult rahu ja vaikus. Kui mul on vaja puhata, ei kuula ma raadiot ega vaata televiisorit. Ja uni on muidugi tähtis.