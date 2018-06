Armastatud ansambel Curly Strings tähistab juubeliaastal nii bändiliikmete 30-aastaseks saamist kui ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva suure kontserttuuriga. Kingitusena EV100 juubeli puhul annab Curly Strings kokku 30 kontserti Eestimaa kaunites külades.

“2017. aasta teises pooles arutlesime tihedalt, kas saaksime ka ansambliga midagi toredat ette võtta, et juubelipidustustes kaasa lüüa. Mitmeid kuid ei tulnud head ideed, kuid sügise lõpus peas sähvatas ning viie minutiga sai mitmest mõttest kokku üks tervik,” kirjeldab kontseptsiooni teket tuuri korraldaja ning Curly Stringsi kitarrist Jaan Jaago. “Kõige olulisemaks pisut hullumeelse ettevõtmise juures peame seda, et läheme tõmbekeskustest eemale väikestesse küladesse, soovides jõuda inimeste ja kogukondadeni, kellest muud meelelahutusüritused ehk mööda kipuvad minema ning pakkuda oma muusikaga täiendavat pidutuju ja rõõmu ka neis paigus,” jätkab Jaago.

Tuur saab teoks koostöös Rrigikantselei EV100 korraldustoimkonna ja “EV100 igas külas” projekti koordinaatori Merle Jantsoni ning eestimaise Coopi pangaga, mis samuti oma tegevustes suunab fookust linnadest väljapoole. Kontsertidel saab kuulda nii ansambli pea igihaljaks saanud palasid kui ka muusikat nende möödunudaastaselt albumilt “Hoolima”. Suurejooneline ringreis algab südasuvel, 15. juulil ning kestab väikeste peatustega 2. septembrini välja.

Tuuri raames külastab Curly Strings pea igat maakonda kaks korda ning käib paljudes kohtades, kuhu ansambliliikmed varem sattunud pole. Igas paigas tegelevad kontserdiga kohapealsed kultuurielu korraldajad ning huvi ja elevust sellest projektist on nende tublide inimeste kaudu juba palju bändini jõudnud. Tuuri marsruudist räägib Eeva Talsi: “Läheme nii piiri äärde kui sisemaale, oleme täitsa merede ja järvede ääres kui ka metsa sees, külastame suuremaid ja väiksemaid saari – ootan väga kõikide nende paikadega kohtumist ning tunnen, et see tuur on ka tõeline tunne-Eestimaad-kingitus meile endile. Kutsume kõiki inimesi samuti suvepuhkusel iga-aastaste tavaplaanide kõrvale seiklema mõnda uude paika, et leida uus avastamata lemmik!”

Kogu tuurikava ning kontserdipiletite infot leiab lehekülgedelt www.curlystrings.ee ja www.ticketer.ee/curly-strings-juubelituur.