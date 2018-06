Tom Cruise avaldas oma kunagise läbilöögifilmi "Top Gun" (1986) järje esimeselt võttepäevalt säutsu.

Hollywoodi megastaar postitas Twitterisse foto endast lendur Pete "Maverick" Mitchellina. Juurde on lisatud fraas 1986. aasta kassatükist - "feel the need" ehk "tunne vajadust". Cruise'i tegelaskuju rääkis toona filmis oma vajadusest kiiruse järele.

New York Posti teatel peaks uus film "Top Gun: Maverick" esilinastuma järgmise aasta juulis.