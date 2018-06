Eksesileedi Evelin Ilvese isa Lembit Int taotleb Soome kodakondsust, et vanadekodusse kohta saada. Kui Eestis tuleks koha eest tasuda lastel, maksab Soomes selle eest omavalitsus. Tütardele mees aga koormaks jääda ei soovi.

Hetkel mõlgutab mees Eestisse naasmise mõtteid. „Aga huvitav on see, et ühest Soome ametiasutusest – kui nad seal kuulsid, et ma kavatsen ära minna – soovitati mul võtta enne äraminekut Soome kodakondsus. Põhjendus oli selline, et äkki võib teil tekkida vajadus hooldekodu järele, aga teil endil on Eestimaal nende kohtadega ju hullumaja ja raha selleks ka ei jätku. Ja see nõutakse siis sisse laste ja lastelaste käest.“

Lembit lausub, et pärast abikaasa surma ei ole elu Soomes enam endine: „Ma olen jumala üksi siin.“

Evelin Ilvesega isa Lembit sel aastal kohtunud ei ole, viimati nägid nad teineteist möödunud aastal.

