Aasta parimaks seriaalinäitlejaks tituleeritud näitleja Raivo E. Tamm tänab auhinda vastu võttes oma abikaasat Helena Merzin-Tamme, kes on vaatamata mehe tihedale ajagraafikule alati tema kõrval. Raivolt küsitakse tihtilugu, kuidas ta kõike jõuab. „Minu abikaasa vaikselt ironiseerib, et see kõik tuleb pere arvelt. Eks igas naljas ole ka terake tõtt,“ nendib Raivo, kes mängib sarjades „Õnne 13“, „Papad ja mammad“ ning „ENSV“.

Lisaks treenib mees Ironmani triatloniks ja on Kaitseliidu liige. „Ma ei suuda öelda ei ja võtan kõik kutsed vastu. Ka muud asjad, mis mind huvitavad, võtan ette," räägib Raivo.Tema kaks varasemat kooselu lagunesid. "Mul on silme ees mu ema ja isa. Nemad olid abielus 66 aastat, kuni minu ema lahkumiseni. Ma olen näinud, et on võimalik pikalt koos elada. Nende puhul oli see nii loomulik ja ainumõeldav. Mäletan enda nooruspõlve esimest armumist, siis mõtlesin, et tahan olla selle inimesega elu lõpuni koos. Inimene mõtleb, aga jumal juhib. Paegu on küll selline tunne, et kolm on kohtu seadus ja on hästi läinud.“

Raivo ja Helena on koos olnud 14 aastat ja neljapäeval täitus neil 11. pulma-aastapäev. Pärast auhindade jagamist läksid nad peenesse restorani oma aastapäeva tähistama, nagu on nende iga-aastane traditsioon. „Panin laua kinni selles hoones, kus me pikka aega filmisime „ENSV“ seriaali. Pärast parima seriaalinäitleja auhinna saamist on see sobiv paik, kus üks peen õhtusöök teha, ja istuda seal laua taga, kus ma tavaliselt baarmen Illarit mängisin,“ lausub Raivo.