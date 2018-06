"Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust võttis eilsele Kroonika meelelahutusauhindade galale kaasa oma kallima.

Kuigi Lust ei ole siiani soovinud teemal pikemalt peatuda, sai Elu24 eelmisel kuul teada, et mehe nimi on Oliver Kilk. "Me kohtusime ühises seltskonnas ja mulle meeldib temaga olla, meil on palju ühiseid asju ja arutelusid," ütles mees toona Elu24-le.