"Roseanne'i" staar anus, et telekanal tema seriaalile lõppu ei teeks.

Mõni tund pärast skandaalset säutsu teatas telekanal ABC, et Barri seriaal "Roseanne", mis oli mõni kuu tagasi ülieduka comeback'i teinud, võetakse eetrist.

President Trumpi tulise pooldajana tuntud Barr, kes on aastate jooksul levitanud sotsiaalmeedias laimu ja vandenõuteooriaid, tõmbas endale pahanduse kaela Twitteri postitusega, milles nimetas Barack Obama endist nõunikku ahvi ja Islami Vennaskonna ristsugutiseks.

USA koomik Roseanne Barr väidab end olevat anunud telekanali ABC juhti, et tema sarjale "Roseanne" rassistliku säutsu tõttu lõppu ei tehtaks. Too aga nimetas Barri käitumist andestamatuks.

Eile kirjutas Barr Twitteris, et anus Disney/ABC Television Groupi presidenti Ben Sherwoodi talle halastama. Barr oli lubanud avalikult andestust paluda. "Anusin, et ta sarjale lõppu ei teeks. Ütlesin, et olen valmis tegema ükskõik mida, ning palusin abi selle asja kordaajamisel. Olin neile nädalate kaupa tasuta reklaamitööd teinud, reisisin bronhiidiga ringi. Anusin inimeste töökohtade säästmist."