Koos abikaasa Helena Merzin-Tammega auhinnagalat külastanud Raivo E. Tamm üllatas uue välimusega.

Mees on otsustanud endale kelmika vuntsi kasvatada.

Raivo E. Tamm (Teet Malsroos)

Teatavasti on sarnane vunts ka räppar Tommy Cashil. Kas see on kokkusattumus või on Raivo E. Tamm noormehelt snitti võtnud?

Tommy Cash (Alar Truu)

Hea lugeja, mis sina arvad? Kas Raivo E. Tamm näeb parem välja vuntsiga või ilma?