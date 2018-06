Läti tuletõrjujad püüdsid kinni neljandalt korruselt alla hüpanud mehe ja päästsid niimoodi ta elu.

Läti päästeameti teatel saabus väljakutse, et inimene võib neljandalt korruselt alla hüpata. Kohale jõudes otsustasid päästjad korterisse sisse mitte tungida, kuna see oleks võinud aknal olnud inimest ehmatada. Selle asemel võtsid päästjad kohad sisse korrus allpool olevas korteris, et proovida meest aknast püüda. Teine päästerühm julgestas olukorda tänaval. Kui aknal olnud mees libises, suutsid kolmandal korrusel olnud päästeinglid tal jalgadest haarata ning tuppa tõmmata.