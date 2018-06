Tapa vallavanema Alari Kirti sõnul kannab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud Tamsalu tammik nime „Sõnasalud“. „EV100 tammeparkide keskne park on rajatud Tamsallu paiga nimemaagia ja keskse asukoha tõttu. Tamsalu pargis on iga tamme ümber Eesti vanasõnaga vöö. Nii moodustuvadki tammed sõnasalud, mis pakuvad mõtteainet igale külastajale,“ lisas Kirt.

„Algatus „Eesti 100 tamme“ sündis Eesti Vabariigi 95. juubelil,“ ütles riigisekretär Heiki Loot . „Viis aastat tagasi laste ja noorte kasvama pandud tammetõrudest on rajatud uhked EV100 tammepargid, mis on saanud väärikaks kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks,“ sõnas Loot.

Vanasõnu on aidanud valida Tamsalu Gümnaasiumi õpilased (õpetaja Aime Tops juhendamisel) ja redigeerinud folkloristika osakonna vanemteadur, Tartu Ülikooli erakorraline professor Arvo Krikmann.

1. juunil avati EV100 tammepargid üle Eesti, kuid sümboolselt kuulutati kõik Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud tammepargid avatuks Lääne-Virumaal Tamsalu linnas toimunud avamispeol.

Kokku on kohalikud omavalitsused, koolid ja lasteaiad rajanud 26 suuremat parki. Lisaks on oma tamme või tammepargi istutanud mitukümmend korteriühistut ning eraisikut ja ettevõtet. Juubelikevadel on vähemalt ühe EV100 tammiku saanud iga Eesti maakond.