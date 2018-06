Andrea Constand on tundis end õhtul, mil Bill Cosby ta uimastas ning talle kallale tungis, vedela nuudlina. Seda pihtis tippkoomiku ohver esimeses Cosby kohtumõistmise järgses intervjuus.

Häbistatud Cosby (80) mõisteti eelmisel kuul süüdi Constandi uimastamises ja seksuaalses kuritarvitamises, mis oli aset leidnud 2004. aastal tema Pennsylvania kodus.

Constand meenutas saates "Dateline", et koomik, keda ta pidas oma sõbraks ja mentoriks, oli andnud talle lõõgastuseks kolm sinist tabletti, mis olid temalt röövinud liikumis- ja kõnevõime. "Ta ütles, et need tabletid on mu sõbrad. Võta aga sisse," rääkis Constand täna õhtul täispikkuses eetrisse jõudvas esimeses avalikus intervjuus üle 13 aasta.