Täna jõustus AS SL Õhtulehe ja AS Ajakirjade Kirjastuse ühinemine, mis tähendab, et kuukirju Nipiraamat, Kodukiri, Kalale ja Käsitöö, nädalakirju Teleleht ja Naisteleht ning Ristiku ristsõnu hakkab välja andma AS Õhtuleht Kirjastus.

Õhtulehe veebikeskkondadega ühines ka menukaim toiduportaal Toidutare. Loomulikult saab ka nimetatud ajakirju edaspidi lugeda Õhtulehe veebist.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul tehti ümberkorraldused ajakirjade parimat tulevikku silmas pidades.

"Muudatuse peamine eesmärk on leida Ajakirjade Kirjastuse paberväljaannete sisule parem veebiväljund, integreerides need senisest rohkem ettevõtte omanike Ekspress Grupi ja Suits Meedia tugevate veebiplatvormidega," selgitas Rüütsalu.

Ajakirjade tellijate jaoks jäävad kõik tellimused praegusel kujul kehtima. Muutuse tulemusena ei ole kavas tõsta tellimuste hinda.