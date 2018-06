Harju maakohus lõpetas menetluse, mis puudutas taotlust määrata muusikaärimehele Lauri Laubrele asenduskaristus.

Kohtus oli Lõuna politseiprefektuuri taotlus, et Lauri Laubrele määrataks asenduskaristus – näiteks trahv või ühiskasulik töö. Väidetavalt on selle põhjus maksmata trahv. Kohus on nüüd menetluse lõpetanud. Kohtunik ei pidanud vajalikuks selle põhjust avaldada.

Hiljuti taotles politsei ekspoliitikust ettevõtjale Anders Tsahknale Harju maakohtus asenduskaristust, sest ta ei tasunud trahvi. Kohtutäiturilgi ei õnnestunud seda täitemenetluse käigus välja nõuda. Kui Tsahkna maksis politsei määratud trahvi ära, lõpetas Harju maakohus menetluse.