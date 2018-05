"Mul on väga hea meel, et ma saan teha seda tööd, mis mulle päriselt meeldib," räägib Aasta Naissaatejuht 2018 tiitliga pärjatud Anu Välba õnnelikult. Salme Kultuurikeskuses toimunud Kroonika Meelalahutusauhindade galal auhinda vastu võttes tänas armastatud saatejuht "Hommik Anuga" meeskonda ja enda perekonda. "Olen õnnelik, et mu ümber on inimesed, kellega on tohutult hea teha saadet ja tänan inimesi, kes mind nii palju usaldasid, et see auhind minu kätte jõuaks," räägib Anu. "See annab õigustust ja mõtte kõigele sellele, mida ma teen." Kuigi ühte kindlat valemit hea telesaate loomiseks, ei ole, peab Anu oluliseks meeskonnatööd. Vaid siis võib sündida midagi erilist. "Me oleme püüdnud saate teemasid valida selle järgi, mis võiks inimesi kõnetada ja ikka selle eesmärgiga, et teha nii head saadet, kui vähegi oskame. Vaatame elu ja olukorda ning vastavalt sellele meie saate teemad kujunevad," räägib Välba.

Kõige suuremaks õnnestumiseks peab Anu seda, kui saatekülaline end ausalt ja julgelt avab. "Olen tõeliselt tänulik, et meie saatesse on tulnud inimesed, kes on julgenud ja soovinud ennast päriselt meie saates avada ning rääkinud päris jutte," lausub Anu.

Suvist aega kavatseb Anu nautida akude laadimiseks."Sellist suve ja hetke on vaja selleks, et sügisel oleks jälle seda, mida jagada. Ma maandan ennast sellega, kui mul on kohustustevaba aeg. Kui ei ole tähtis, mis päev- või kell parajasti on."