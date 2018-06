31. mail toimus Salme kultuurikeskuses Kroonika meelelahutusauhindade gala. Üheks õhtujuhiks oli Kroonika peatoimetaja Krista Lensin.

Krista leiab, et selline üritus on eestlase jaoks vajalik ning aastate jooksul on see leidnud kindla koha Eesti meelelahutusmaastikul. "Kunagise teletöötajana pean oluliseks, et rahvas armastaks, hoiaks ja ka vaataks-kuulaks. See üritus ongi loodud selleks, et tõestada - Eesti rahvas on raadio ja telerahvas, kellel ei ole kahju öelda omalt poolt tänusõnu neile, kes neid hommikust õhtuni lõbustavad ja meelt lahutavad. Sellel on lõppkokkuvõttes suur väärus."

"Aastate jooksul on rahvahääletajate arv kasvanud kolossaalselt," lausub Krista. "Tänavu hääletas rekordarv ehk 325 000 inimest. See tähendab, et Eesti rahvas tahab jagada tunnustust ja need inimesed, kes igapäevaselt oma tööd teevad, vajavad sellist märkamist. Nad on seda kõike väärt.