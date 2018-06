31. mail toimus Salme kultuurikeskuses burleskihõnguline Kroonika meelelahutusauhindade gala. Rahvahääletuse põhjal sai selgeks, kes on Eesti populaarsemad tele- ja raadiosaatejuhid, seriaalinäitlejad ja milliseid saateid eestlased eelistavad. Kõige magusama auhinna ehk aasta meelelahutaja 2018 tiitli pälvis Märt Avandi.

Endla teatri näitleja ja telesaadete "Su nägu kõlab tuttavalt" ning "Suure tähe väike täht" saatejuht Avandi tuletas auhinda vastu võttes meelde, et juuni alguses toimub heategevuslik Pardiralli, millega kogutakse raha raskelt haigetele lastele. Märt Avandi on Eesti vähihaigete laste vanemate liidu kõneisik.

Kas selline tugev missioonitunne, mis on seotud liidu tööga, saadab Avandit ka näitlejatöös? "See oleneb väga palju muidugi lavastusest, lavastajast, kaasnäitlejate trupist ja materjalist. Kui aga rääkida Pardirallist, siis jääb see selgelt tagaplaanile," tunnistab Märt. "Mis ei tähenda seda, et ma näitlejana oleksin ükskõikne selles suhtes, mida teen. Aga mul ei ole aega selle peale nii palju mõelda."

Aasta meelelahutaja tiitlit võttis mees muidugi vastu suure rõõmuga. "Auhinna saamine on väga tore ja rõõmustav. Olen kunagi varem ka lausunud, et auhinna saamist ei tasu üleanalüüsida. Kui sind on pärjatud kellegi poolt ning on arvatud, et sa oled seda väärt, siis lihtsalt rõõmusta selle üle ja nii ma teengi!"

Möödunud telehooaega meenutades peab Avandi kõige olulisemaks "Su nägu kõlab tuttavalt" finaalsaadet, mis oli eetris detsembri alguses. "Kui tegemist on nii armastatud- ja peaaegu kõike hõlmava meelelahutusliku saate finaaliga, mis lisaks sellele on otse-eetris, siis see nõuab saatejuhina väga palju detailset ettevalmistust, kontsentreerumist ja eeltööd," lausub Avandi. Kuidas on aasta meelelahutaja tiitli pälvinud 37-aastasel mehel õnnestunud kõikide tele- ja teatriprojektide kõrval olemas olla pere jaoks? "Siinkohal pean ma tänama oma armsat naist Liisut (Märt Avandi abikaasa Liis-Katrin Avandi – toim.). "Mis puudutab pere- ja tööelu jaotamist, siis ei ole see nii hull, kui mõned aastad tagasi," räägib Avandi. "Kui mul ei oleks nii arusaajat naist, siis oleks see asi palju keerulisem. Mis aga peamine, ma ei sea mitte ühtegi oma tööd lastest ettepoole."

Aasta meelelahutaja 2018 Märt Avandi (Teet Malsroos)

Märdi jaoks on lähedaste toetus ääärmiselt oluline. "Peamine nõuandja on minu abikaasa – tema sõna ja arvamus on mulle vajalik," lausub Avandi. "Väljaspool perekonda on mul ka tuttavaid ja sõpru, kelle arvamus mulle korda läheb, aga mis puudutab minu tööd, siis kõige olulisem on siiski minu abikaasa Liisu arvamus. See on ajaga lihtsalt nii kujunenud."

Näitleja räägib, et aasta-aastalt on süvenenud enesekindluse asemel hoopis ebakindlus. "Nooruse uljus teeb oma töö – enesekindlus on kuidagi silmaklappidega," räägib mees oma kogemusest. "Kui noorele näitlejale võib tunduda, et ebakindlus vanemas eas kaob, sest kujutluspildis oled siis targem ja tasakaalukam, siis paradoksaalsel kombel on vastupidi – ebakindlust tuleb juurde. Vanemaks saades tajud kõike lihtsalt paremini ja süvitsi. Oskad oma vigu kuidagi adekvaatsemalt analüüsida."