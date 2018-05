„Andres Anvelt sai kodakondsuse nii, nagu kõik need, kellel pole seda varem olnud. Täiesti tavalisel teel, nagu tuhanded teised. Termineid mitte valdav lugeja on täna veendunud, et tal ei tohigi kodakondsust olla,“ kirjutab riigikogu esimees ja siseministri erakonnakaaslane Eiki Nestor sotsiaalmeedias tormiliseks kiskunud Anvelti kodakondsusvaidluse kohta.