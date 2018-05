Valge kanasulgede pilv ei ole päriselus sugugi nii õhuline ja pehme, kui võiks arvata. Õieti haiseb see päris vastikult ning 18 miljoni sule koristamine on üsna keeruline ettevõtmine.

Washintoni osariigis kaotas veokijuht juhitavuse, tema sõiduk kukkus ümber ning paiskas välja selle sees olnud laadungi: umbes 40 000 naela (18 tonni) kanasulgi. Sulgi oli seal kusagil 2300 kana jagu ja kokku võib-olla 18 miljonit üksikut sulge. Veok oli teel kanafarmist töötlemishoonesse, kus kanasulgedele uus elu antakse.

Suled on linnutööstuse jääk, mida kasutavad sulgede kõrge keratiinisisalduse tõttu mitmed teised tööstusalad. Toormaterjalina sobivad nad mitmete esemete koostisse, näiteks seep, kingatallad, biolagunevad nõud, isegi mööbel, kirjutab NPR.

Paraku on sulgi maanteelt üles korjata aga paras (ja haisev) õudusunenägu. Sulekorjamisoperatsioon võttis aega mitu tundi. Veokijuht õnnetuses kannatada ei saanud.

And now the feather scooping operation begins! pic.twitter.com/b8c3YI8Ub5