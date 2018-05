„Arvasin kunagi, et Sissi ei talu pinget ja hakkab kergesti närveerima,“ tunnistab superstaarisaate finalisti Sissi Nylia Benita isa Dave Benton. „Tegelikult on ta mulle täiesti vastupidist tõestanud. Ta on väga enesekindel ja rahulik nii eraelus kui ka laval,“ tõdeb ta. „Kõik, mis ta saates on saavutanud, on ta teinud ise. Me võime ju anda talle nõu ja teda juhendada, aga tema on see, kes on ennast finaali laulnud.“