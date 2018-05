Hollywoodis nime teinud näitleja Johann Urb on külastamas Eestit ning käis läbi ka Eeva Esse raadiosaatest “Agenda”. Mees rääkis saates ahistamisskandaalidest ning tunnistas, et ta ei tea, kes Eesti president on!

“Minu arust see jutt, et see on kellelegi šokk, on vale. Kõik on teadnud, et selline asi toimub, lihtsalt see on nii normaalne olnud, see on Hollywoodis olnud iseenesest mõistetav asi, ka teistel aladel, muusikas, teatris. Aga see on väga hea, et see kõik on välja tulnud ja tulemas,” sõnab mees.

“On vaja, et see muutus käib ära ja teeb sulle selliseid pakkumisi, sa võid öelda ei ja kellelegi rääkida. Teisalt siis teaksid need inimesed, kellel on võimu teisi niimoodi ära kasutada, et nii ei tohi teha,” arvab ta, lisades, et praegu on käimas õige liikumine õiges suunas.

Muuhulgas tõdeb Urb, et ahistamislugusid pole rääkida mitte ainult naisnäitlejatel, vaid ka meestel, kuna see, et võimupositsioonil olev inimene endast madalamal olevat näitlejat ära kasutab, on olnud iseenesest mõistetav.

“Hollywoodis on geimaffia, sellest pole palju räägitud. Seal on veel inimesi ja kindlasti tuleb ka rohkem asju välja. Meeste modellimaailmas samamoodi, ma olen üllatunud, et seal ei ole rohkem asju välja tulnud, kuigi kõik teavad, mis toimub,” räägib ta.

Urb ei tea, kes on Eestis võimul või kes on meie president

Hollywoodis filmitähe elu elades Urb Eesti elu-oluga ja poliitikaga end väga kursis ei hoia. Muuhulgas pole Urbil aimugi, kes Eestis võimul on või isegi seda, kes president on.

“Olen kunagi teadnud, aga ma tean, et see on naine praegu. Aga nimi pole meeles. Ma ei jälgi poliitikat tegelikult üheski kohas maailmas," põhjendab ta.

"Ma tean, kes on Ameerika president. Minu jaoks on poliitikamaailm nii fucked up. Minu arust, kui oled poliitik, on sinu töö valetamine. Need, kuidas need inimesed võivad vassida, on mulle kui näitlejale täiesti vau! Kui ma poliitikat jälgin, tahan kohe duši alla minna, end ära pesta. Neid inimesi pole mul huvi jälgida," põrutab ta.