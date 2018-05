Jeemeni kolme aasta pikkune kodusõda ei näita raugemise märke. Sõjas on oma käpp sees ka Iraanil, Araabia Ühendemiraatidel, Saudi Araabial, aga ka USAl. Selle kõige keskel on aga haiged ja nälgivad tsiviilelanikud. The Guardian vahendab, et Jeemeni huthi mässuliste käes olev sadamalinn Hodeidah on saudide juhitud koalitsioonivägede piiramisrõngas, kes on valmis ründama. Kui see juhtub, katkeb eluliselt tähtis ligipääsuliin humanitaarabile: vesi, ravimid, toit. Koalitsioonivägede esindaja ei tee taktikast mingit saladust: võib-olla pole rünnatagi vaja, kui kõigepealt kõik eluks vajalikud liinid kinni panna. Näljutame mässulised välja. Seni on lääneriigid suutnud Saudi Araabia, Jeemeni valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide liitlasväesid veenda Hodeidah't mitte ründama. Kuid edukad rünnakumissioonid on sõjaväe julgeks teinud ning võidumaitse suus enam rahvusvahelist üldsust kuulata ei taheta.

Huthi mässulisi toetab mitteametlikult Iraani valitsus, kes sel nädalal möönis avalikkuse ees esimest korda, et on Jeemeni konfliktis mingitpidi osaline. Teheran on nõus Jeemeni osas Euroopaga läbirääkimisi pidama, kuid ainult humanitaarabi teemadel. Iraan eitab muidu süüdistusi, et on huthisid toetanud. Oma huvid on piirkonnas ka USAl, kes toetab liitlasvägesid. Jeemenis on jõudu demonstreerinud ka Islamiriik, kuid kelle poolel nemad on või olid, on arusaamatu, sest rünnanud on nad kõiki osapooli.

Huthi mässuliste liikumine on Jeemenis eksisteerinud juba 1990ndatest. Ehkki mässulised nõuavad lahendusi mitmetele kohalikele probleemidele, ennekõike korruptsioonile, on tegemist ka väga usupõhise liikumisega, mis põlgab ära Araabia maade koostöö USAga ning on häälekalt Iisraeli-vastane. Brookingsi Insituut kirjutab, et huthid aktiveerusid eriti pärast seda, kui USA väed 2003. aastal Iraaki ründasid. Nende aktiivse tegevuse teine laine saabus 2011. aastal Araabia Kevadega. Vähe sellest, et nälga jääksid inimesed Hodeidah's, sadamalinn on kõige olulisem rahvusvahelise humanitaarabi alguspunkt kogu riigile. Umbes 80 protsenti Jeemenisse saabuvast humanitaar- ja majandusabist jõuab sinna läbi Hodeidah'. Riiki laastab ulatuslik näljahäda, kehva arstiabi ja meditsiini kättesaadavuse tõttu ning hügieenipuuduse tõttu levivad ka paljud haigused. Igasugune põllumajandus ja muu toiduainetööstus on sisuliselt hävinud ja pea kogu jeemenlaste toit on imporditud teistest riikidest, kirjutab Independent.