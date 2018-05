Millal kolib Eesti riik meie lähima liitlase USAga ühte sammu astudes Eesti Iisraeli saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma?

Sandra Kamilova, välisministeerium: Eesti ei plaani oma saatkonda Tel Avivist ära kolida.

Kas eri seisukohad USAga kolimise asjus ei või mõjutada meie suhteid ega kahjusta koostööd Eesti kaitseküsimustes?

Sandra Kamilova: USA otsus kolida oma saatkond Jeruusalemma oligi USA ühepoolne otsus, mida me ei kavatse järgida. Me ei arva, et see küsimus avaldaks mõju Eesti-USA suhetele ükskõik mis vallas. Nagu oleme varemgi öelnud, soovime näha Jeruusalemma staatuse määratlemist Lähis-Ida rahuprotsessi läbiräägitud lahenduse osana.