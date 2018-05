Politsei palub inimeste kaasabi, et selgitada välja Tallinnast Nõmmelt kodust lahkunud 21-aastase Miku asukoht.

Kadunud noormehe vanemad pöördusid politseisse ning andsid teada, et 19. mail kodust lahkunud Mikk ei ole naasnud. Ta lahkus kodust vanemate sõiduauto Alfa Romeoga, mis on tumehalli värvi ning universaalkerega. Varem ei ole ta niiviisi ilma teatamata kodust lahkunud.

Politsei on suhelnud kadunud noormehe lähedastega ja tuttavatega, et selgitada välja tema võimalikke liikumissundi ning asukohti. Kuna tema mobiiltelefoni viimane positsioneering näitas Pääsküla piirkonda, siis vestlesid politseinikud ka kohalike elanikega, lootuses, et keegi on kadunud noormeest näinud. Samuti jäi sõiduauto Järvevana teel asuvale kaamerapildile, mille järgi liikus noormees Lasnamäe suunas, kuidas tema edasine suund on teadmata.

Mikk on 179 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tema juuksed on pruuni värvi, sirged ning tal on pikem tukk. Tal oli lahkudes seljas tume T-särk ja tumesinine õhuke jope. Jalas kannab ta helesiniseid põlvpüksi ja musta värvi tenniseid. Ta võib peas kanda musta värvi nokamütsi. Mikul on kaasas dokument ja pangakaart, kuid tema telefon on eelmisest neljapäevast välja lülitatud.

Palume kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotole vastavat meest, anda sellest teada hädaabinumbril 112.