Peaminister Jüri Ratas arutas Eestis ametlikul visiidil viibiva Austria president Alexander Van der Belleniga Eesti Euroopa liidu nõukogu eesistumise kogemusest ning päevakajalisi Euroopa liidu teemasid.

„Eesti, Bulgaaria ja Austria ühine eesistumiskolmik on meie töiseid suhteid lähedasemaks muutnud. Me mõlemad soovime tugevat Euroopat, kus inimestel on töö ja turvatunne. Paremini ühendatud Euroopat, kus majandus kasvab ning rohkem tähelepanu saab innovatsioon ja teadus. Mõlemale riigile on olulised ka naabruspoliitika ja Lääne-Balkan,“ märkis Ratas.

Austria kuulub koos Eesti ja praeguse Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Bulgaariaga eesistumiskolmikusse, kes lepivad kokku teemades, millele nad 18 kuu jooksul rohkem keskenduvad. Kõik kolm eesistujad on lubanud pühenduda digitaalse ühtse turu loomisele, Euroopa Liidu laienemisele ja naabruspiirkonna tugevdamisele ning julgeolekule.

Austria võtab Bulgaarialt eesistumise üle juuli alguses. Üheks keerulisemaks teemaks kujuneb järgmisel poolaastal Euroopa Liidu 2021-2027 eelarvekava läbirääkimiste edasiviimine. „Eesti saab ka järgmisel eelarveperioodil Euroopa liidult tunduvalt rohkem tagasi, kui ise ühisesse eelarvesse sisse maksab. Paljudes olulistes küsimustes on Eesti ja Euroopa komisjon ühel meelel, kuid ühtekuuluvuspoliitika raha järsu vähenemisega me rahul ei ole, kuigi osaliselt on komisjon meie huviga arvestanud ja langus on eeldatavast sujuvam,“ rääkis Ratas.

Austria president Alexander Van der Bellen koos abikaasa Doris Schmidaueriga viibib Eestis ametlikul visiidil 3. juunini.