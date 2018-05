A post shared by Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) on May 30, 2018 at 10:07am PDT

Brigitte Nielsen saab oma abikaasa Mattia Dessiga esimese lapse, kuid eelnevatest kooseludest on naisel neli last. Näitlejanna on enim tuntud rollide eest filmis “Rocky IV” ja “Cobra”, kus ta koos eksabikaasa Stallonega mängis.

Viimastel nädalatel on beebiuudistest teatanud nii mõnigi küpses eas naine: 50-aastane kunstnik Hille Karm saab lapse koos filmitegija Ilmar Taskaga, Sylvester Stallone eksabikaasa Brigitte Nielsen (54) on samuti beebiootel. Lapsesaamisega ootamine on tänapäeva naiste seas üha kasvavaks trendiks ning edukad ja kuulsad naised, nii Eestis kui välismaal, saavad aina enam lapsi üle 40-, isegi üle 50aastaselt.

Priimabaleriin Kaie Kõrb lõpetas baleriinikarjääri 2005. aastal, 44-aastaselt. Tema lepingut Estonia teatris ei pikendatud ning ta jäi pensionile. Tippartist tunnistas ajaleheveergudel, et ta pidi balleti nimel loobuma paljust, kaasaarvatud pere loomisest. “Aga ma ei raatsinud. Mulle nii meeldis laval olla ja tantsida, kuid nüüd saan tagantjärele aru, et selle ühe aastakese oleks ju võinud vahele jätta… Aga nii ahvatlevad olid kõik etendused ja võimalused, autoriõhtud Moskvas. Ma ei saa öelda, et ma kahetsen, kuid siiski oleksin võinud loovutada selle ühe aasta,” tunnistas ta 2005. aastal Õhtulehes.

Kaie Kõrb oma perega 2011. aastal (Joosep Martinson)

Naine tunnistas 44-aastaselt, on ta on tegelikult juba lapse saamiseks vana, kuid õnneks on tänapäeva meditsiin piisavalt arenenud, et oma soov täita. Kõrb üritas oma abikaasa, Läti päritolu balletitantsija Viesturs Jansonsiga last saada lausa kuus pikka aastat. Õnneks ei andnud paarike alla ning 2007. aastal said nad kaksikute, Eduardi ja Raimondi vanemateks.

Moekunstnik Liivia Leškin sünnitas 45-aastaselt

Liivia Leškin pisipojaga (Arno Saar)

Moekunstnik Liivia Leškin tõi oma esimese lapse ilmale 45-aastaselt, 19. septembril 2001. aastal, tema abikaasa, islandlasest animaatori Sigurdur Örn Brynjolfssoni 54. sünnipäeval.

"Mul on eluaeg olnud kindel teadmine: kui ma tahan last, küll ma siis saan ka. See veendumus ongi mulle andnud jultumuse emadust aina edasi lükata!" rääkis Leškin Õhtulehele, siiski tunnistades, et lapseootele jäämine tuli talle kui kiiret elu elavale kunstnikule üllatusena. Naise pisipoeg sündis keisrilõikega.

Hilvi Viisitamm sai kaksikute vanemateks 48-aastasena

Endise Pärnu linnapea Mart Viisitamme eksabikaasa Hilvi Viisitamm sai kaksikutest poiste vanemateks 2008. aastal. Tegu oli naise esimeste lastega.

Mart oli toona 27-aastane. Mõlemad olid lapsevanemateks saamise üle väga õnnelikud ning kinnitasid, et rasedus oli planeeritud. “Tõsi on see, et olen saamas isaks ja abikaasa Hilvi saamas emaks ning see on sõnades kirjeldamatu ootus ja rõõm,” ütles Viisitamm siis.

Mart ja Hilvi Viisitamm 2006. aastal (TEET MALSROOS)

Hilvi sõnul sai ta laste planeerimiseks inspiratsiooni just priimabaleriin Kaie Kõrbilt. Kõrbi julgus hilise sünnitajana on innustav eeskuju. “Kõrb on muidugi väga sportlik naine. Võib-olla temal läks kergemini. Aga tema lood lastest on väga toredad ja armsad,” sõnas Hilvi Õhtulehele.

Kaksikutest poisid olid sündides normaalkaalus, kuigi nad sündisid umbes kuu aega varem. Õnneks olid poisid terved, ega pidanud inkubaatoris kosuma.

Tippsuusataja Jelena Välbe sai emaks 45-aastaselt

Jelena Välbe 2011. aastal (Joosep Martinson)

Endine tippsuusataja ja Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe sai tütre 2014. aastal, olles 45-aastasene. Naine pani tütre nimeks Varvara. Kolmekordsel olümpiavõitjal oli varasemalt kaks last, poiss nimega Franz, kelle isa on endise Eesti koondise suusataja Urmas Välbe ning tütar Polina.

Välbe on olümpiamängudelt võitnud kolm kuldmedalit teatesõitudes, lisaks on ta võitnud kolm pronksmedalit. MMidelt on Välbe võitnud koguni 14 kuldmedalit.

Janet Jackson sai esimese lapse 50-aastaselt

Lauljanna Janet Jackson teatas oma rasedusest 2016. aasta mais, olles 50-aastane. Tal oli parajasti käsil maailmaturnee, seega pidi ta seda edasi lõkkama. Ta ootas oma esimest last abikaasa Wissam Al Managa. Lauljatari rasedus ei möödunud aga lihtsasti: ta tundis ennast pidevalt kehvasti ja väsinult ning võttis kõvasti kaalus juurde.

Jackson oli alati lapsi ja perekonda tahtnud, 44-aastaselt ütles ta: “Mulle väga meeldiks enda pere. Aga tegelikult on kõik Jumala kätes, seega kui minu jaoks on see ette nähtud, siis ma saan lapse. Ma väga loodan, et see nii on.” Jacksoni sõnul olid paljud tema sõbrad ja tuttavad öelnud, et temast saaks suurepärane ema, kuna ta on oma iseloomult väga emalik ja toetav.

Halle Berry sünnitas teise lapse 47-aastaselt

Näitlejanna Halle Berry oli 47-aastane, kui ta oma teise järeltulija sünnitas. Oma esimese lapse sünnitas naine 41-aastaselt.

Berry tunnistas Ellen DeGeneresi jutusaates, et tema teine rasedus tuli nii talle kui ta abikaasa Oliver Martinezele šokina: “Ma olin juba liikumas menopausi faasi, nii et sellise asja juhtumine oli tõsine üllatus! Ma ei arvanud, et mul oli võimalik veel üht last saada, seega ma õppisin, et iial ei tohi öelda iial,” sõnas ta.

Kõmulehtedes sosistati näitlejanna raseduse teemadel ka siis, kui Berry 50-aastane oli ning ühel punase vaiba üritusel oma kõhukest silitas. Berry lükkas kuulujutud rasedusest aga ümber.

Kelly Preston sünnitas teise poja 48-aastaselt

John Travolta ja abikaasa Kelly Preston said lapse 50ndates, et üle saada nende esimese poja traagiliselt surmast. Paarike ei kommenteerinud, kas nad kasutasid rasestumiseks arstide abi.

Travolta ning Prestoni 16-aastane autismiga poeg Jett suri traagiliselt 2009. aastal. Travolta tunnistas ajakirjandusele, et juba kolm aastat enne Jetti surma. Paaril on ka tütar nimega Ella.

Helen Morris sünnitas tütre 52-aastaselt

Maailmakuulsa filmirežissööri Martin Scorsese abikaasa Helen Morris rasestus 1999. aastal, olles 52-aastaselt. Ta sünnitas terve ja ilusa tütre, kelle nimeks sai Francesca.

Näitlejatar Rachel Weisz teatas rasedusest 48-aastaselt

Rachel Weisz teatas selle aasta aprillikuus, et ootab koos oma abikaasa Daniel Craigiga last. 48-aastasel näitlejannal on varasemast kooselust 11-aastane poeg, Craigil aga 25-aastane tütar.

Weisz rääkis intervjuus New York Times’ile, et nad on Craigiga raseduse üle väga õnnelikud. “Mu rasedus hakkab varsti välja paistma. Daniel ja mina oleme nii õnnelikud!”. Lapse sugu naine toona veel öelda ei osanud. “Me ei jõua temaga kohtumist ära oodata. See on kõik nii salapärane!” õhkas ta.