Täna kell 16.00 oli Oleg Sentsovi toetuseks Venemaa saatkonna ees aktsioon. See oli osa rahvusvahelisest kampaaniast, mille käigus loodetakse vabastada nii Sentsov kui ka teised ukrainlastest poliitvangil, kes Putini režiimi all kannatavad.

Oleg Sentsov on ukraainlane, tema vastu algatati fabritseeritud kriminaalasi. Mees sai karistuseks 20 aastat range režiimi vanglat.

Nüüd on Sentsov välja kuulutanud näljastreigi. Ta nõuab, et peale tema vabastataks veel 64 ukraina poliitvangi, kes on õigusvastaselt Putini režiimi poolt kinni peetud.

Aktsioonist võtsid osa nii eestlased, ukrainlased kui ka venelased.