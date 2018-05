Riigikantselei, kes veab projekt „Eesti 100 tamme“, ei osta ega müü tammeistikuid, vaid on lasknud need kasvata lastel ja noortel. Seega peab mees, kes kasvatas projekti raames 15 000 tammeistikut, nendest omal käel lahti saama. Türi lillelaada väravate juures jäi Delfi kaamera ette Toomas Reinsalu oma murega. Nimelt võttis ta väga tõsiselt kolm aastat tagasi ajalehest loetud, mis ütles, et iga eestimaalane peab 2018. aastal istutama ühe tamme. Korjanud Tallinna tammede alt umbes kahesaja kilogrammi jagu tõrusid, istub mees nüüd aga 15 000 tammestiku otsas, millest ta ei saa kuidagi lahti. „Olen ikkagi nullis kogu selle turustamisvärgiga,“ ütles Reinsalu, kes on istikuid pakkunud nii riigikantseleile kui ka Eesti Energiale, nõutult. Riigikantselei algatus „Eesti 100 tamme“ näeb ette, et igasse maakonda rajatakse juubeliaastal EV100-nimeline tammepark. „Eesti 100 tamme“ projekti juhil Mari Valgepeal härrale häid uudiseid ei ole. „Kuivõrd riigikantselei algatuses „Eesti 100 tamme“ ei ole ette nähtud istikute müümist ja vahendamist, ei plaani riigikantselei kõnealuseid istikuid osta,“ ütles Valgepea, lisades, et riigikantselei on Reinsaluga kohtunud ning püüdnud teda kokku viia inimestega, kellel oleks tema istikute vastu huvi.

„Reeglina istutatakse tänavu kevadel rajatavatesse „Eesti 100 tamme“ parkidesse istikud, mida on riigikantselei üleskutsel alates 2013. aastast kasvatanud lapsed ja noored üle Eesti," selgitas Valgepea. „Kui laste kasvatatud istikud on aastate jooksul halbade asjaolude kokkulangemise tõttu hävinud, on kohalik omavalitsus hankinud need puukoolidest.“

Koolidele ja kohalikele omavalitsustele on kantselei andnud 20 000 eurot, mis moodustab käesoleva aastal projekti kõige suurima kuluartikli. Kokku on praegusel aastal kulunud „Eesti 100 tamme“ projektile 26 800 eurot (vt täpsemaid kuluartikleid kõrvalloost). Homme, 1. juunil avatakse üle Eesti EV100 juubelitammikud. Sümboolselt kuulutatakse kõik Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud tammepargid avatuks Lääne-Virumaal Tamsalu linnas toimuval avamispeol, kus on kohal ka president Kersti Kaljulaid ja riigisekretär Heiki Loot. Kokku on kohalikud omavalitsused, koolid ja lasteaiad rajanud 26 suuremat parki. Lisaks on oma tamme või tammepargi istutanud mitukümmend korteriühistut ning eraisikut ja ettevõtet. Juubelikevadel on vähemalt ühe EV100 tammiku saanud iga Eesti maakond. Seni on „Eesti 100 tamme“ projektile kulunud üle 26 000 eurot Valgepea sõnul ei ole projektil suursponsoreid ning välja toodud kulud ei ole lõplikud. Riigikantseleil on projekti suurimate kulutuste peale kulunud käesoleval aastal 26 800 eurot: 20 000 eurot koolide ja kohalike omavalitsuste toetuseks (toetatakse neid, kellega on riigikantseleiga sõlmitud parkide rajamiseks lepingud)

1800 eurot parkide tähisteks. Tähised saavad kõik pargid, mis on kantud ev100.ee/tammed kaardile tammetõrukesena.

5000 eurot – EV100 tammeparkide istutamishooaja avamissündmuse kontsert Sindis (1. mai 2018).

(Umbes) 6000 eurot tänusündmuse (sealhulgas tänukirjad jms) korraldamine. Tänusündmus on korraldatud neile, kes on viie aasta jooksul rajanud parke.