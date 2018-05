Tallinna kesklinnas on seoses teeremondiga üles pandud ajutisi liiklusmärke. Mõni liiklusmärkide kombinatsioon mõjub esmapilgul üsna segadusttekitavalt.

Näiteks on ühes kohas parempööret keelav silt, kuid selle all asub silt, mis näitab, et ümbersõit tuleb teha just paremale pöörates. Lisaks on märkide vahel tahvel kirjaga "150 m".

Hea lugeja, mida pildil kujutatud liiklusmärgid sinu meelest tähendavad?

a) 150 meetri pärast on parempööre keelatud, ümbersõit enne seda paremale

b) parempööre on keelatud, 150 meetri pärast on ümbersõit paremale