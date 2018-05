Ülimalt vastandlikest arvamustest ühistranspordi vajalikkuse teemal saab ainult seda järeldada, et aluseks võetakse erinevad väited või ei ühti vaatepunktid. Ühelt poolt manatakse, et ühistransport muutub üha suuremaks kuluartikliks ega lahenda probleemi, sest igale poole ju ei saa ühistranspordiga, autode arv aga ei vähenegi tänu paremale ühistranspordile. Vastukaaluks väidan, et just ühistransport on osale inimestest mugavus: pole vaja vaeva näha auto soetamisega, ei pea hoolitsema auto korrasoleku eest, ei pea ise juhtima - võib kasutada ühissõiduki juhi professionaalset teenust ja sõiduaeg kuulub endale.

Linnaperedes, kus on algklasside lapsed, on üks vanem vahel lausa transporditöötaja, sõidutades võsukesi kooli ja ringidesse. Kas see ikka on vajalik? Praegused lapsed on arenenumad kui minevikus - kas poleks võimalik õpetada neile omi käike tegema, kasutades ühistransporti? Vanasti käisid lapsed igasuguse ilmaga ja palju pikemaid vahemaid jalgsi. Kas elu peab ikka üha mugavam olema?

Mulle meeldiks küll, kui saaks tasuta sõita 60 km kaugusel asuvasse maakonnakeskusesse. Bussipeatus on lähedal, ilus asfalttee, aga seni pidi sinna sõitma ümberistumisega ja pooletunnise ootamisega vahepeatuses. Nüüdse reformi käigus on meil otsesõidu võimalus kord päevas olemas. Mul pole midagi selle vastu, kui see oleks tasuta, sest on palju põhjuseid, miks maakonnakeskusesse sõita. Need, kes ei jõua keskustesse elamispinda osta või ei taha seda, las neile ka jääda nende „mugavus“ - vahel ilma kuluta linnas käia. Arusaamatu oli üks uuring, mis väitis, et sihtgrupp ei tahtvatki tasuta ühistransporti. Milline sihtgrupp?