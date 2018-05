USA president Donald Trump kehtestas Euroopa Liidule, Mehhikole ja Kanadale terase ja alumiiniumi imporditariifid, vahendavad BBC ja ABC News. Euroliit kavatseb vastusamme teha ning ameeriklasi ootavad ees hinnatõusud.

Täpsemalt öeldes ei pikenda USA praegune valitsus senist erandit, mis hoiab USA olulised äripartnerid tariifidest vabad. Selle kokkuleppe pikendamise tähtaeg oleks olnud 1. juunil. Nüüd hakkab homsest kehtima 25protsendine tariif imporditud terasele ja 10protsendine tariif imporditud alumiiniumile.

USA liitlased pole rahul. Euroliit on valmis hambaid näitama ning valmistub omakorda kehtestama võimalikke tariife USA toodetele. Prantsusmaa majandusminister Bruno Le Maire hoiatas, et Euroopa Liit võtab tariifide kehtestamise kasutusele kõik vajalikud meetmed. „Eks see on täiesti USA võimude otsustada, kas nad tahavad Euroopaga, oma kõige suurema äripartneriga kaubandusvaidlusse astuda,“ ähvardas Le Maire enne tariifide väljakuulutamist. Ka Prantsuse president Emmanuel Macron, kes muidu Trumpiga väga hästi läbi on saanud, ei varjanud oma tegelikku arvamust: „Sellised lahendused toovad vaid lühiajalise sümboolse rahuldustunde. Ta võib mõelda, et rõõmustab oma valijaid sellega, et ütleb: „Näe, mina võitsin, mina olen see, kes reegleid muudab, küll te näete.“.“