Kui arst, keda inimene usaldab, soovitab talle ebatraditsioonilist meditsiini, on patsiendil raske sellest keelduda. Nagu müüja teab kaubast alati rohkem kui ostja, on patsiendilgi inimkeha peensusteni tundva arsti sõnades ja tegudes põhjust kahelda alles siis, kui inimese tervislik seisund võtab suuna halvemuse poole või on toimunud räige arstieetika rikkumine.

Tervisemured on delikaatsed ja tihtipeale on alternatiivmeditsiini praktiseerijatel oma kindel ja võitlusvalmis austajaskond, mistõttu söandavad sellise arsti otsa sattunud vaid harva oma negatiivsest kogemusest avalikult rääkida. Paremal juhul hoiatatakse tuttavaid või arutatakse küsitavat ravi mõnes internetifoorumis. „Imearsti“ tegemistest saab avalik saladus.

Tallinnas asuvas Telliskivi perearstikeskuses, kus on ajakirjanduse andmetel toimunud ebaseaduslik homöopaatikumidega kauplemine ja alternatiivravi eelistamine tavameditsiinile sellisel määral, et üks patsient on tulemusteta „ravi“ tõttu kaotanud neeru, teisel on aga püsiv kuulmislangus, olid ohumärgid tõenduspõhisest meditsiinist eemaldumisest samuti olemas.