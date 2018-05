Sünnipäevalugu raskustega jätkates: Edgar Savisaar on tõeline sangar meie lähiajaloo seiklusfilmis. Olen peaaegu sama meelt Eerik-Niiles Krossiga, kes I sõltumatul noortefoorumil kolmkümmend aastat tagasi (4.06.1988) ei andnud tollasele plaanikomitee osakonnajuhatajale lisaminuteid kõne lõpetamiseks. Kross küll möönis hilisemas vestluses, et Savisaar oleks väga hea mees juhtima Eesti värki üleminekuajastul. „Aga ma ei olnud juba siis kindel, kas ta sobinuks iseseisva riigi juhiks.”

Savisaar solvus ja lõi „Kosmose” kino ukse pauguga kinni. See kolksatus sümboliseeris tollal 38-aastase mehe otsustust sülitada demokraatiale. Ja püksilukku demonstratiivselt avades siristada krae vahele kogu meie õigussüsteemile.

27 aastat hiljem, oma karjääri loojangul, teatas Riigivapi I klassi teenetemärgi kavaler: „Meie kavandatav põhikirjamuudatus seob lahti Keskerakonda kuuluvuse Eesti õigussüsteemist. See on tsiviliseeritud umbusaldusavaldus prokuratuurile, kapole ja kohtuvõimule. Me ei usalda neid, sest oleme näinud neid tegutsemas” (ERR, 29.11. 2015). Keegi ei vaielnud keskerakonna tollasel kongressil isakesele vastu. Ikkagi tuus, kelles lengid pühameest nägid.

Aga tuleme tänasesse päeva!

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist (EKEI) kohtusse jõudnud terviseekspertiis hindas korruptsioonisüüdistusega kohtu all oleva Edgar Savisaare kohtukõlblikuks. Hoolimata sellest, et komisjoni üks ekspert oli risti vastupidisel seisukohal! Endokrinoloog Vallo Volke hinnangul on kohtuistungil osalemine Savisaarele suisa eluohtlik (ERR, 28.05.2018).

Kuigi ekspertiisi tulemuste põhjal pidanuks kohus andmete avaldamise ulatuse ja protsessi edasise käigu alles 5. juuni istungil otsustama, saatis Savisaar kohe ERRi uudisteportaalile täismahus avaldamiseks oma terviseekspertiisi.

Võta nüüd kinni, miks kunagine meer ja praegune Tallinna linnavolikogu liige (KOV viimastel valimistel 3611, enne seda, 2011. aastal 39 979 häält) ajakirjanduses kõik oma hädad (loe: delikaatsed isikuandmed) avalikustas. Ma ei taha olla küüniline, aga tundub, et kui püksiauk on juba lahti, siis miks mitte kutsuda kõiki oma talendi austajaid vaatama, mis seal veel alles on... Samas ei tahaks tähtedest lugupidava inimesena – nii taevas kui maamunal – Volke eriarvamust kahtluse alla seada.

Teisalt: äkki tahtis Savisaar sellega kummutada Volke eriarvamuse, et pole ta nii vilets ja väeti midagi. Me oleme ju Savisaart viimase aasta jooksul näinud vägagi erinevates rollides: kohtusaalis magamas või ärkvel olles Kalle Käsperi romaani „Buridanid” II osa lugemas. Samas jälle edukalt Tallinna volikokku ja edutult Eesti Uisuliidu presidendiks kandideerimas. Äkki on vanameistril plaanis olla võitlusvalmis ja oma näitlejameisterlikkusega seljatada algatuseks süüdistaja Steven-Hristo Evestus? Teatrikunstist lugupidav prokurör, iseasi, kas ta ka vodevillist huvitub.

Savisaar on ju nii või teisti täiesti arvestataval tasemel näitleja. Vähemasti koduvabariigis. Ja eriti Lasnamäel. Lavakunstikateedrisse ta omal ajal sisse ei saanud, mis ei tähenda sugugi seda, et ta peaks teist hooaega järjest tobu rollis olema. Inimesed väsivad halast ära. Kaua sa ikka jõuad kuulata, et juba lapsest saati on kõik tahtnud teda näpistada.

Mida ennustab Igor Mang?

Kaks nädalat tagasi kirjutasid Madis Jürgen ja Tarmo Vahter uurimusloo „Mangi-Savisaare ajastu lõpp” (Eesti Ekspress, 16.05.2018). Tuleb nõustuda – tõsi, kiivalt kõrvalt põrnitsedes –, et mõlemad on kõvad naistemehed. Hiljem on enamik õrnema soo esindajaid neis pettunud. Mis jäi aga Jürgenil ja Vahteril kahe silma silma vahele, oli see, et Igor ennustas kahjuks viimaseks jäänud Maalehes ilmunud horoskoobis Kaksikute tähtkujus sündinud Edgarile algavaks kuuks head. Juuni on suuremas osas soodne, sest nii Päike kui ka märgi valitseja Merkuur liiguvad koos Kaksikutes.

„See täidab neid suurema elujõu ja intellektuaalse erksusega. On soodne aeg anda intervjuusid, esineda raadios või televisioonis, üldse olla avalikkuse ees. Tuleb häid ettepanekuid ja üllatuslikke kingitusi.”

Ei taha Savisaare tuju rikkuda, aga „alates 22. juunist kuni kuu lõpuni on segaduste ja riidude aeg, nii lähedaste kui ka naabritega. Pole välistatud ka trauma liikluses” (Maaleht, 4.01.2018).