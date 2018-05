Kui 1980. aastate seksisümbol Brigitte Nielsen avaldas pommfoto ümara rasedakõhuga, kahtlustasid paljud fännid, et 54aastane näitlejanna viskab nalja.

Kuid rasedusuudis vastab tõele. Amatsooniks tembeldatud taani päritolu modell ja näitlejanna ("Punane Sonja", "Rocky IV", "Cobra"), kes 1980ndail oli põgusalt abielus Sylvester Stallone'iga, on tõesti küpses eas taas lapseootele jäänud. Sellest teatas koguni väärikas BBC News, viidates viiendat korda abielus oleva Nielseni enda teadaandele.

Arvukates tõsieluseriaalides osalenud näitlejanna, kes 15. juulil saab 55aastaseks, demonstreerib oma kõhtu juba mitmel Instagrami fotol.

Nielsen on 2006. aastast abielus endast 15 aastat noorema itaalia baarmeni Mattia Dessiga. Tal on neli last, kuid kõik on pärit varasematest abieludest.

Küpsete naiste seas on puhkenud lausa beebibuum. Lauljanna Janet Jackson tõi mullu 50 aasta vanuses ilmale esiklapse. Hiljuti teatas ka Bondi-tähe Daniel Craigi abikaasa Rachel Weisz (48), et tema ja Daniel ootavad esimest ühist last.