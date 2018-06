Uudo kolis 11. klassis vanemate juurest vanaema juurde elama ja gümnaasiumi lõpus juba omaette üürikorterisse. "Otsisin Kuressaarde korteri, mis oleks võimalikult odav, aga algus oli ikka väga raske," rääkis ta Õhtulehele. "Olin võlgades, millest mõned on mul kahjuks siiani maksmata, ja elasin peamiselt makaronidest. Rõõmsate õhtute sekka sattus ikka väga mitu kurba." Uudo rabas teha juhutöid, mille kõrvalt jäi muusikaga tegelemiseks aega aina vähem, ja kui ta lauliski, siis ikka kurvemaid lugusid. Seepärast pole imestada, et Uudo välismaine lemmikartist on megastaar Ed Sheeran, kellel teismelisena sentigi polnud ja kes väidetavalt mingi aja isegi kodutu oli.

"Eesti otsib superstaari" seitsmenda hooaja võitja on Saaremaalt pärit Uudo Sepp (21), kes võitis finaalis rahva südamed kolme looga: Kings of Leon "Sex on Fire", Tom Petty "Free Fallin’" ning võitjale kirjutatud singel "Võitmatu".

Staarisaate tõttu on Uudol tulnud teha ka ohvreid, saates osalemise tõttu sai näiteks otsa tema suhe. "Mul oli väga armas ja tagasihoidlik, imeline tüdruk, aga me tahtsime erinevaid asju. Küsisin endalt nii, et kui olen 70aastane, siis kuidas ma seletan endale lahti, et ei teinud seda, millest unistasin ja mida tegelikult tahtsin. Kuidas jätta elamata elu, mis nii väga meeldib ja mille nimel oled nõus väga palju töötama ja pingutama? See oli mu senise elu raskeim valik, aga ma otsustasin seda, milles olin kindel," rääkis ta Kroonikale.

Uudo Sepp (Teet Malsroos)

"Ma käisin staarisaates ka 2015. aastal. Jõudsin teatrivooru, aga siis polnud mul piisavalt kindlust sees," paljastas Uudo pärast stuudiovooru. "Kuid juba pärast esimest korda teadsin, et pean saama muusikuks ja muusikaga kuhugi jõudma. Pingutasin, harjutasin, esinesin ja otsisin iseennast. Nüüd jõudsin siia tagasi," oli ta õnnelik. "Tunne on plahvatav, imeline, südantkõdistav. Tunne on nii hull, et seda on raske sõnadesse panna!"

"Ma hoidsin laval hinge niimoodi kinni, et pilt oleks peaaegu eest läinud. Kui mu nimi välja öeldi, oli mul selline tunne, et vau, mis juhtus? Ütle uuesti!" rääkis Uudo pärast "Eesti otsib superstaari" eelviimast saadet, kui selgus, et tema ja Sissi superfinaali pääsesid.

