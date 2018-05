Viimased 24 tundi on internet kihanud sellest, kuidas kuulus Kanada räppar Drake lüüriliselt pulkadeks laiali lammutati. Pusha-T nime kandva härraga tüli norinud kanadalane hammustas tüki, mis tema suhu ei mahtunud, ning nüüd on ta leidnud end olukorrast, kus vaid sõna jõul on ohtu sattunud tema potentsiaalne miljonidiil ketsifirma Adidasega.

Kuigi meie endi konnatiik on tibatilluke ning tülitsemine on iseenesest ebameeldiv nähtus, vajaks Eesti räpimaastik ühte korralikku sõnasõda küll. Eriti veider on fakt, et sajandi alguses paugutati üksteise suunas üpriski karmilt, aga tänapäeval – ajal, kui mitmekülgseid ja osavaid riimiseppasid on rohkem, kui kuulata jõuaks – on ka kurjemad kahurid juba pikalt vait olnud.

Vot ei tea, milles asi. Julgust on vähe? Laiskus? Ju on lihtsam Twitteris need 280 tähemärki täis mögiseda, kui korraliku laulu loomisele aega raisata. Eks Instagramis live’ide ja story'de tegemine võtab küljest tunduvalt pisema tüki kui sõnade efektne riimi ladumine. Aga nii on igav.

C’mon, mehed. Tahaks (lüürilist) verd näha!