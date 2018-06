Suve peatsest saabumisest annab peale sirelite õitsemise märku ka see, et igas teises aias on tossama hakanud grill ja õhk on suud vett jooksma panevast lihalõhnast paks. Aga milline poodides pakutavatest grill-lihadest on algaval hooajal see kõige-kõige ja mida veel hädaga osta kannatab? Seda üritasimegi oma pimetestiga kindlaks teha. Kõige rohkem võis üks liha koguda kümme punkti.