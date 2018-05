Jalmar ütleb, et talle meeldib puhtus, kuid tunnistab, et eks on isegi lapsena prügi maha visanud. „Kui endast prügi maha jätad, tekitab see ikka süümepiinu ja ma pole juba ammu ühtegi paberit maha visanud.“ Kui mees juhtub nägema, et keegi prahti selleks mitte ette nähtud kohta viskab, vaatab ta tavaliselt kurja pilguga.

Jalmar sai idee Facebookis ringlevast videost, mille rootslased teinud ning nägi, et ka Hannes Hermaküla tegi samasugust eksperimenti kaaslastega „Ringvaates“. „Mõtlesin, et käin ju nagunii jooksmas ja võiksin prügikoti kaasa võtta,“ ütleb Jalmar. „Suure kambaga seda tehes võib lõpuks olla päris hea efekt.“

„Olen palju mööda maailma rännanud ja näinud, kui puhas võib üks riik olla ja kui must võib olla teine riik. Prügi on mulle alati hingele jäänud ja mõtlesingi, et kui ma nagunii jooksmas käin, võiks ju prügikoti kaasa haarata,“ ütleb muusik Jalmar Vabarna, kes hakanud harrastama uut ala plogging'ut ehk jooksmise ajal prügikorjamist.

„Olen kodu juures Tartus näinud, kuidas lapsed kodupoest tulles pabereid maha viskavad või vihmaveerenni panevad. Ükskord jooksin poistele järele ja võtsin nad nii-öelda suure onuna ette,“ naerab Jalmar. „Küsisin ühelt poisilt, miks ta seda tegi. Tema küll eitas, aga ma ütlesin, et nägin ju ning näitasin ette, kus paber oli. Tundus, et ta punastas küll ja sai aru, et prügi koht on prügikastis.“

Jalmar sõnab, et igaüks võiks ju aru saada, et prügi jaoks on ainuõige koht just prügikast. „Loodan, et meil õnnestub sellise tegevusega ühiskonnas vähemalt midagigi paremaks muuta. Ega sel suurt tagamõtet polegi kui et ühildada hea kasulikuga.“

Mõni päev tagasi haaras Jalmar plogging’ule kaasa ka oma sõbra ning eile teatas üks teine sõber, et temagi võtab seltskonnaga sama asja ette. „Kunagi oli meil oma kõlas tava, et korjasime kevadeti oma teeveered puhtaks. See oli tore, mitu kotitäit prügi sai ikka.“

Jalmar sõbraga plogging'ut harrastamas (Erakogu)

Üldiselt on Jalmari sõnul Eestis tänavad puhtad. „Ka Toomemägi on päris puhas, aga kui avad oma meeled sellele, et lähed prügi korjama, siis näed seda rohkem. Korjasime sõbraga joostes 5 kilogrammi prügi,“ seletab Jalmar ja ütleb, et paljud asjad ei paistagi niisama silma.

Jalmar saab aru, kui osa asju jäetakse näiteks prügikasti kõrvale selleks, et kodutud saaksid selle omale võtta. „Muidugi ei võta ma prügikasti kõrvalt sinna jäetud pudeleid, sest ma tean, et need on mõeldud kodututele. Aga keset teed vedeles täisplastikust suur toidukarp, mis oli tühi. Seda ei saanud teha väike laps. Täiskasvanud inimene ostis selle, sõi toidu ära ja viskas keset teed. Ma ei tea, mis seisundis ta parasjagu oli, aga terve mõistusega inimene ei jäta seda sinna.“ Kord korjas Jalmar prügi ära lausa pargipingil istunud inimese jalge eest. „Ta lihtsalt ei märganud seda punast kõrt oma jala juures. Viimati käies soovis suurem osa inimesi jõudu.“

Jalmar sõnab, et on juba oma tavapärast jooksutrajektoori uue hobi harrastamiseks ka muutnud. „Esimesel päeval käisin oma tavapärasel ringil ja korjasin sealt kotitäie. Järgmine päev käisin Toomemäe risti-rästi läbi. Järgmisena lähen kindlasti uude kohta ja eks mõne aja pärast võib jälle ilmselt samasse kohta tagasi minna,“ ütleb ta ja peab plaani ka mööda Emajõe kallast joosta, et veekogudesse sattuda võiv prügi kokku noppida. „Veeäärne tasuks hoida puhtana, et vee-elanikud kahjustada ei saaks.“