Põhja-Eestis on täheldatud, et ühtäkki on toomingad mässitud justkui võrkude sisse. Neid lähemalt uurides selgub, et puudele on kolinud helekollased röövikud: tegemist on toominga-võrgendikoidega.

Sotsiaalmeedias on sel teemal tähelepanekuid teinud eelkõige Lasnamäe elanikud, kes kirjeldavad, et võrku mässitud puid võib näha näiteks Priisle piirkonnas.

Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartese sõnul on seda ka varem juhtunud, et kõik toomingad on võrgendite sees. "Toominga-võrgendikoid söövad lehed ära ning võrgendi teevad selleks, et ennast kaitsta – tegutsevad võrgendi all," selgitab ta.